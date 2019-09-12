Укрзализныцю могут вернуть в подчинение Мининфраструктуры

12 сентября, 2019, 13:58

Министерство инфраструктуры Украины инициирует возвращение Укрзализныци в свое подчинение

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - заявил Криклий, добавив, что передача государственной компании в управление Мининфраструктуры состоится "в ближайшее время".

Возвращение Укрзализныци в подчинение Мининфраструктуры министр объяснил тем, что его ведомство отвечает за транспортную инфраструктуру, частью которой является Укрзализныця.

Напомним, что Укрзализныцю забрали из Мининфраструктуры в 2017 году в правительстве Гройсмана.