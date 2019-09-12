 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныцю могут вернуть в подчинение Мининфраструктуры

Укрзализныцю могут вернуть в подчинение Мининфраструктуры


фото: tsn
Министерство инфраструктуры Украины инициирует возвращение Укрзализныци в свое подчинение

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - заявил Криклий, добавив, что передача государственной компании в управление Мининфраструктуры состоится "в ближайшее время".

Возвращение Укрзализныци в подчинение Мининфраструктуры министр объяснил тем, что его ведомство отвечает за транспортную инфраструктуру, частью которой является Укрзализныця.

Напомним, что Укрзализныцю забрали из Мининфраструктуры в 2017 году в правительстве Гройсмана.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать