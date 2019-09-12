Укрзализныцю могут вернуть в подчинение Мининфраструктуры
12 сентября, 2019, 13:58
Министерство инфраструктуры Украины инициирует возвращение Укрзализныци в свое подчинение
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".
"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - заявил Криклий, добавив, что передача государственной компании в управление Мининфраструктуры состоится "в ближайшее время".
Возвращение Укрзализныци в подчинение Мининфраструктуры министр объяснил тем, что его ведомство отвечает за транспортную инфраструктуру, частью которой является Укрзализныця.
Напомним, что Укрзализныцю забрали из Мининфраструктуры в 2017 году в правительстве Гройсмана.
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