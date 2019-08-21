Разделение и продажа Укрзализныци уничтожит украинскую логистику, - Омелян
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя соответствующее предложение советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко.
"Тезис неизвестного мне, но известного украинского экономиста и исполнительного директора международного фонда Блейзера, советника президента Украины Олега Устенко откровенно шокировал:" Укрзализныця должна быть убита и расчленена "..." Убить и расчленить "- это смерть не только крупнейшей компании, но и крест на логистике всего государства, выбрасывание на улицу сотен тысяч людей ", - считает он.
Омелян добавил, что когда впервые услышал идею о продаже "Укрзализныци" от Офиса Президента Украины, то насторожился, "но публично всех успокаивал, что речь идет о сбалансированном подходе и никто" завтра "ее продавать не будет, потому что в нынешнем состоянии ее стоимость существенно ниже от возможного ".
"Ну, и," мелочь ", в УЗ - статус стратегической и запрещенной к приватизации законом. Но кого сейчас законы волнуют ", - отметил он.
По мнению Омеляна, единственный путь - глубинная реформа компании.
- Напомним, вчера советник президента Владимира Зеленского с макроэкономической политики и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что крупные государственные компании-монополисты , в частности АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики