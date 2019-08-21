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Espreso.tvОбществоРазделение и продажа Укрзализныци уничтожит украинскую логистику, - Омелян

Разделение и продажа Укрзализныци уничтожит украинскую логистику, - Омелян

"Убить и расчленить" - это смерть не только крупнейшей компании, но и крест на логистике всего государства, выбрасывание на улицу сотен тысяч людей

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя соответствующее предложение советника президента Владимира Зеленского Олега Устенко.

"Тезис неизвестного мне, но известного украинского экономиста и исполнительного директора международного фонда Блейзера, советника президента Украины Олега Устенко откровенно шокировал:" Укрзализныця должна быть убита и расчленена "..." Убить и расчленить "- это смерть не только крупнейшей компании, но и крест на логистике всего государства, выбрасывание на улицу сотен тысяч людей ", - считает он.

Омелян добавил, что когда впервые услышал идею о продаже "Укрзализныци" от Офиса Президента Украины, то насторожился, "но публично всех успокаивал, что речь идет о сбалансированном подходе и никто" завтра "ее продавать не будет, потому что в нынешнем состоянии ее стоимость существенно ниже от возможного ".

"Ну, и," мелочь ", в УЗ - статус стратегической и запрещенной к приватизации законом. Но кого сейчас законы волнуют ", - отметил он.

По мнению Омеляна, единственный путь - глубинная реформа компании.

 

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