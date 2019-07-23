Беленюка лишат государственного финансирования в связи с избранием в ВР
Об этом сообщает "Трибуна".
В Верховную Раду по спискам "Слуги народа" проходят борец греко-римского стиля Жан Беленюк и легкоатлетка Ольга Саладуха. Поскольку народные депутаты не могут заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью Беленюк и Саладуха не смогут в дальнейшем получать зарплату от Министерства молодежи и спорта и ездить на соревнования и учебно-тренировочные сборы за счет государства.
"С получением депутатского мандата Беленюк и Саладуха смогут только за свой счет готовиться к соревнованиям и принимать в них участие. До этого момента им придется официально отказаться от финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта, которое обычно покрывает расходы на перелет, проживание и питание спортсменов для участия в международных турнирах ", - сказал советник главы Министерства молодежи и спорта Павел Булгак.
Жан Беленюк планирует уйти из большого спорта после Олимпийских игр 2020 года в Токио. Для 36-летней Ольги Саладуха Олимпиада в Токио, вероятно, также станет последней в карьере.
- Напомним, 3 июля чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что в список "Слуги народа" его лично позвал президент Украины Владимир Зеленский .
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