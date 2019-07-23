Беленюка лишат государственного финансирования в связи с избранием в ВР

23 июля, 2019, 12:42

Украинский борец Жан Беленюк, из-за избрания народным депутатом, будет вынужден выступать на соревнованиях за собственные средства

Об этом сообщает "Трибуна".

В Верховную Раду по спискам "Слуги народа" проходят борец греко-римского стиля Жан Беленюк и легкоатлетка Ольга Саладуха. Поскольку народные депутаты не могут заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью Беленюк и Саладуха не смогут в дальнейшем получать зарплату от Министерства молодежи и спорта и ездить на соревнования и учебно-тренировочные сборы за счет государства.

"С получением депутатского мандата Беленюк и Саладуха смогут только за свой счет готовиться к соревнованиям и принимать в них участие. До этого момента им придется официально отказаться от финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта, которое обычно покрывает расходы на перелет, проживание и питание спортсменов для участия в международных турнирах ", - сказал советник главы Министерства молодежи и спорта Павел Булгак.

Жан Беленюк планирует уйти из большого спорта после Олимпийских игр 2020 года в Токио. Для 36-летней Ольги Саладуха Олимпиада в Токио, вероятно, также станет последней в карьере.