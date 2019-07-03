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Espreso.tvСпортБеленюк признался, что пойти в политику его уговорил Зеленский

Беленюк признался, что пойти в политику его уговорил Зеленский


фото: instagram
Чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что в список "Слуги народа" его позвал президент Украины Владимир Зеленский

Об этом Беленюк заявил в интервью Xsport.

По словам украинского борца, который вошел под 10-м номером в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах, решение пойти в политику стало неожиданным для него самого, хотя он неоднократно заявлял о таком желании.

"Сейчас я полностью погружен в подготовку к Токио-2020 и не думал об этом направлении. Но так получилось, что наш действующий президент Владимир Александрович разглядел во мне качества, которые могут быть полезны для развития спорта в Украине и пригласил в ряды своей политической силы. Посоветовавшись со своими близкими и родными, людьми, чье мнение для меня авторитетно, - было принято решение, что нужно идти и пытаться каким-то образом изменить ситуацию", - рассказал Беленюк.

 

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