Беленюк признался, что пойти в политику его уговорил Зеленский
Об этом Беленюк заявил в интервью Xsport.
По словам украинского борца, который вошел под 10-м номером в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах, решение пойти в политику стало неожиданным для него самого, хотя он неоднократно заявлял о таком желании.
"Сейчас я полностью погружен в подготовку к Токио-2020 и не думал об этом направлении. Но так получилось, что наш действующий президент Владимир Александрович разглядел во мне качества, которые могут быть полезны для развития спорта в Украине и пригласил в ряды своей политической силы. Посоветовавшись со своими близкими и родными, людьми, чье мнение для меня авторитетно, - было принято решение, что нужно идти и пытаться каким-то образом изменить ситуацию", - рассказал Беленюк.
- Напомним, 9 июня серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, когда собирается завершить карьеру из-за участия в выборах от партии "Слуга народа".
- 11 июня Жан Беленюк объяснил, зачем идет в Верховную Раду со "Слугой народа".
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем