Турция получила вторую партию российских ЗРК С-400
Всего по контракту Анкара получит от Москвы четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов. На вооружение Турции они поступят в апреле следующего года. К этому времени Россия обещает научить турецких военных ими управлять, сообщает Радио Свобода.
Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, поставки второй партии ЗРК начались 27 августа, С-400 доставлялись на авиабазу Мюртед вблизи Анкары.
Российскую систему планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.
Читайте также: Турция может закупить российские истребители вместо американских F-35, - Эрдоган
Как известно, в конце августа сообщалось о начале второго этапа поставки ЗРК С-400 из РФ в Турции. Сейчас больше сообщений о прибытии новых самолетов не поступает.
Недавно Турция заявила о том, что нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019