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Espreso.tvМирТурция получила вторую партию российских ЗРК С-400

Турция получила вторую партию российских ЗРК С-400


фото: tass
Минобороны Турции заявило о завершении поставок второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Всего по контракту Анкара получит от Москвы четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов. На вооружение Турции они поступят в апреле следующего года. К этому времени Россия обещает научить турецких военных ими управлять, сообщает Радио Свобода.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, поставки второй партии ЗРК начались 27 августа, С-400 доставлялись на авиабазу Мюртед вблизи Анкары.

Российскую систему планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

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Как известно, в конце августа сообщалось о начале второго этапа поставки ЗРК С-400 из РФ в Турции. Сейчас больше сообщений о прибытии новых самолетов не поступает.

Недавно Турция заявила о том, что нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.

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