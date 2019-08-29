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Espreso.tvМирТурция может закупить российские истребители вместо американских F-35, - Эрдоган

Турция может закупить российские истребители вместо американских F-35, - Эрдоган


фото: mil.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей СУ-35 и СУ-57 вместо американских самолетов F-35
Об этом в четверг, 29 августа, сообщил телеканал CNN Turk.

"Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019 в РФ, - ред.) не зря", - сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются российские истребители среди альтернатив покупки F-35.

Эрдоган также подчеркнул, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию Вашингтона относительно участия Турции   в программе F-35.

Напомним, США отозвали предложение Турции купить ЗРК Patriot вместо С-400.
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