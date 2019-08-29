Турция может закупить российские истребители вместо американских F-35, - Эрдоган

"Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019 в РФ, - ред.) не зря", - сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются российские истребители среди альтернатив покупки F-35.

Эрдоган также подчеркнул, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию Вашингтона относительно участия Турции в программе F-35.