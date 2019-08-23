США отозвали предложение Турции купить ЗРК Patriot вместо С-400
США предлагали комплексы Patriot в качестве альтернативы российским ЗРК С-400, сообщает CNN .
"Наше предложение по Patriot прошло", - сообщил источник в Госдепе.
Поставки оружия российского производства для нужд турецкой армии начались 12 июля. Сейчас на авиабазу в Анкаре прибыли 11 самолетов с компонентами ЗРК.
Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали приобретение Турцией С-400 "несовместимой" с продажей F-35.
Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.
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