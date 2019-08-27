Россия начала второй этап поставок Турции ракет С-400
Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Минобороны Турции.
"Процесс доставки продлится около месяца", - говорится в письменном заявлении министерства. Поставка первой партии была завершена в период с 12 по 25 июля, напоминает издание.
Российский грузовой самолет приземлился на авиабазе Мюртед под Анкарой точно так же, как и при доставке первой партии компонентов С-400.
Поставки оружия российского производства для нужд турецкой армии начались 12 июля. Сейчас на авиабазу в Анкаре прибыли 11 самолетов с компонентами ЗРК.
Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзнических самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали приобретение Турцией С-400 "несовместимым" с продажей F-35.
Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.
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