Россия начала второй этап поставок Турции ракет С-400

27 августа, 2019, 18:04

Турция 27 августа начала получать вторую партию российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Минобороны Турции.

"Процесс доставки продлится около месяца", - говорится в письменном заявлении министерства. Поставка первой партии была завершена в период с 12 по 25 июля, напоминает издание.

Российский грузовой самолет приземлился на авиабазе Мюртед под Анкарой точно так же, как и при доставке первой партии компонентов С-400.

Поставки оружия российского производства для нужд турецкой армии начались 12 июля. Сейчас на авиабазу в Анкаре прибыли 11 самолетов с компонентами ЗРК.

Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзнических самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали приобретение Турцией С-400 "несовместимым" с продажей F-35.

Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.