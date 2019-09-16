Коноплянка вернулся в Украину из-за Зеленского

16 сентября, 2019, 15:51

Футболист Евгений Коноплянка рассказал, что повлияло на него при выборе вернуться в УПЛ

Об этом сообщает "ПроФутбол".

Новичок донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, что сыграло ключевую роль в решении вернуться в чемпионат Украины.

"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину. На самом деле, почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? Я первым ушел, а теперь первым вернулся", - признался Коноплянка .

Кроме того вингер анонсировал возвращение другого звездного украинского нападающего - Андрея Ярмоленко.

"Я соскучился по чемпионату Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, из-за моего возвращения на стадион придут на три человека больше. Потом придет Ярмоленко, а это еще +5 человек. Может быть, мы снова заинтересуем людей футболом" - зарикнувся 29-летний игрок.

В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.