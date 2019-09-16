Коноплянка вернулся в Украину из-за Зеленского
Об этом сообщает "ПроФутбол".
Новичок донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, что сыграло ключевую роль в решении вернуться в чемпионат Украины.
"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину. На самом деле, почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? Я первым ушел, а теперь первым вернулся", - признался Коноплянка .
Кроме того вингер анонсировал возвращение другого звездного украинского нападающего - Андрея Ярмоленко.
"Я соскучился по чемпионату Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, из-за моего возвращения на стадион придут на три человека больше. Потом придет Ярмоленко, а это еще +5 человек. Может быть, мы снова заинтересуем людей футболом" - зарикнувся 29-летний игрок.
В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.
- 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгений Коноплянка.
- 3 сентября Коноплянка попрощался с болельщиками и футболистами немецкого "Шальке" после трансфера в "Шахтер".
- Позже стало известно, что Евгений Коноплянка согласился в "Шахтере" на существенное снижение зарплаты.
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