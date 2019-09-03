Коноплянка трогательно попрощался с "Шальке"

3 сентября, 2019, 15:15

Украинец Евгений Коноплянка попрощался с болельщиками и футболистами немецкого "Шальке" после трансфера в "Шахтер"

Об этом футболист сообщил в instagram.

Вингер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка по возвращении в чемпионат Украины не забыл период немецкой карьеры. 29-летний футболист опубликовал обращение к своему экс-клубу "Шальке".

"Хочу сказать спасибо всему коллективу "Шальке" и каждому болельщику, с которыми в течение трех лет мы бок о бок стремились к успеху и победам, а также вместе разделяли поражение. Когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Желаю вам успехов во всех последующих матчах и лидерства в турнирной таблице", - написал Коноплянка.

В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.