Коноплянка трогательно попрощался с "Шальке"
Об этом футболист сообщил в instagram.
Вингер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка по возвращении в чемпионат Украины не забыл период немецкой карьеры. 29-летний футболист опубликовал обращение к своему экс-клубу "Шальке".
"Хочу сказать спасибо всему коллективу "Шальке" и каждому болельщику, с которыми в течение трех лет мы бок о бок стремились к успеху и победам, а также вместе разделяли поражение. Когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Желаю вам успехов во всех последующих матчах и лидерства в турнирной таблице", - написал Коноплянка.
В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.
Хочу сказать спасибо всему коллективу @ s04 ⚪️ и каждому болельщику, с Которым протягом трёх лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяло поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпион Бундеслигито были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержкуЖелаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице I want to say thanks to the whole team of and to each fan with whom we have been striving for success and victory for three years , also we shared in defeats together, and especially when we became vice champions of the Bundesliga , these were unforgettable emotions and adrenaline Thank you for your work and support ! I wish you good luck in all the following endeavours and leadership in a table
- 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой.
-
Отметим, что 23 августа сообщалось об интересе к Евгению Коноплянке со стороны киевского "Динамо" .
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень