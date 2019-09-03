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Espreso.tvСпортКоноплянка трогательно попрощался с "Шальке"

Коноплянка трогательно попрощался с "Шальке"


фото: shakhtar.com
Украинец Евгений Коноплянка попрощался с болельщиками и футболистами немецкого "Шальке" после трансфера в "Шахтер"

Об этом футболист сообщил в instagram.

Вингер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка по возвращении в чемпионат Украины не забыл период немецкой карьеры. 29-летний футболист опубликовал обращение к своему экс-клубу "Шальке".

"Хочу сказать спасибо всему коллективу "Шальке" и каждому болельщику, с которыми в течение трех лет мы бок о бок стремились к успеху и победам, а также вместе разделяли поражение. Когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Желаю вам успехов во всех последующих матчах и лидерства в турнирной таблице", - написал Коноплянка.

В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу сказать спасибо всему коллективу @ s04 ⚪️ и каждому болельщику, с Которым протягом трёх лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяло поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпион Бундеслигито были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержкуЖелаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице I want to say thanks to the whole team of and to each fan with whom we have been striving for success and victory for three years , also we shared in defeats together, and especially when we became vice champions of the Bundesliga , these were unforgettable emotions and adrenaline Thank you for your work and support ! I wish you good luck in all the following endeavours and leadership in a table

Публикация от Yevhen Konoplyanka (@ konoplyanka.official)

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