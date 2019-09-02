Коноплянка перешел в "Шахтер"
2 сентября, 2019, 19:42
"Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой
Об этом написал в Фейсбуке генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.
"Сегодня Клуб подписал контракт с экс-полузащитником "Днепра", "Севильи" и "Шальке" Евгений Коноплянка. Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не требует дополнительного представления. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее", - написал он.
Гендиректор добавил: "Женя, добро пожаловать в "Шахтер"!"
Соглашение с игроком расчитано на три года.
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