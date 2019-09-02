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Espreso.tvСпортКоноплянка перешел в "Шахтер"

Коноплянка перешел в "Шахтер"


фото: https://www.facebook.com/Palkin.Sergey
"Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой

Об этом написал в Фейсбуке генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

"Сегодня Клуб подписал контракт с экс-полузащитником "Днепра", "Севильи" и "Шальке" Евгений Коноплянка. Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не требует дополнительного представления. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее", - написал он.

Гендиректор добавил: "Женя, добро пожаловать в "Шахтер"!"

Соглашение с игроком расчитано на три года.

 

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