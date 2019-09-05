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Espreso.tvСпортСтала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"

Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"


фото: shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка согласился на существенное снижение зарплаты от той, которая была в "Шальке"

Об этом сообщает Сафак Малатья в twitter.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка после трансфера в "Шахтер" будет зарабатывать гораздо меньше, чем было в "Шальке". По информации турецких журналистов украинец будет получать в донецком клубе 1,7 млн евро в год, тогда как зарплата в "Шальке" была в пределах 2,5-4 млн евро в год.

В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.

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