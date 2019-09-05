Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"
Об этом сообщает Сафак Малатья в twitter.
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка после трансфера в "Шахтер" будет зарабатывать гораздо меньше, чем было в "Шальке". По информации турецких журналистов украинец будет получать в донецком клубе 1,7 млн евро в год, тогда как зарплата в "Шальке" была в пределах 2,5-4 млн евро в год.
В составе "Шальке" Коноплянка провел 3 года, сыграл в 78 матчах, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.
Beşiktaş, yıllık maaşını 1.7M € 'ya kadar düşürdüğü, Schalke'nin inadını rakamsal olarak yarı, yarıya kırdığı ve yaklaşık 1.5 aydır "Bizden haber bekle" dediği Konoplyanka'yı almadı. Oyuncu, Shaktar ile anlaştı. Bize, kulübün tercihine saygı duymak düşer. pic.twitter.com/QX8b4sGt6J- Şafak Malatya (@ SafakSina1903) 2 сентября 2019 г.
- 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой.
- 3 сентября Коноплянка попрощался с болельщиками и футболистами немецкого "Шальке" после трансфера в "Шахтер".
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