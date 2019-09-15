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Espreso.tvСпортНардеп Беленюк вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Нардеп Беленюк вышел в финал чемпионата мира по борьбе


фото: facebook
Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в Казахстане

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На мировом первенстве в Нур-Султане Беленюк в полуфинале весовой категории до 87 кг победил Дениса Максимилиана Кудла - 2:1.

В 1/2 финала весовой категории до 87 кг Беленюк взял верх над представителем Германии Денисом Кудлу - 2:1.

Также украинец на пути к финалу победил белоруса Николая Стадуба, хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса.

16 сентября в решающей схватке Беленюк встретится с венгром Виктором Лоринцем.

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