Нардеп Беленюк вышел в финал чемпионата мира по борьбе

15 сентября, 2019, 20:07

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в Казахстане

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На мировом первенстве в Нур-Султане Беленюк в полуфинале весовой категории до 87 кг победил Дениса Максимилиана Кудла - 2:1.

В 1/2 финала весовой категории до 87 кг Беленюк взял верх над представителем Германии Денисом Кудлу - 2:1.

Также украинец на пути к финалу победил белоруса Николая Стадуба, хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса.

16 сентября в решающей схватке Беленюк встретится с венгром Виктором Лоринцем.