Нардеп Беленюк вышел в финал чемпионата мира по борьбе
15 сентября, 2019, 20:07
Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в Казахстане
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На мировом первенстве в Нур-Султане Беленюк в полуфинале весовой категории до 87 кг победил Дениса Максимилиана Кудла - 2:1.
В 1/2 финала весовой категории до 87 кг Беленюк взял верх над представителем Германии Денисом Кудлу - 2:1.
Также украинец на пути к финалу победил белоруса Николая Стадуба, хорвата Ивана Хуклека и мексиканца Альфонсо Лейву Йепеса.
16 сентября в решающей схватке Беленюк встретится с венгром Виктором Лоринцем.
- 3 июля чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что в список "Слуги народа" его лично позвал президент Украины Владимир Зеленский
- 23 июля стали известно, что Жан Беленюк из-за избрания народным депутатом будет вынужден выступать на соревнованиях за собственные средства.
- 4 сентября Жан Беленюк, которого избрали народным депутатом, рассказал, как тренируется в перерывах между заседаниями Верховной Рады.
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