Зеленский выпил за день Днипра пива с Богданом и Филатовым
14 сентября, 2019, 18:24
В сеть попали фото и видео, как президент Украины Владимир Зеленский отмечает день Днипра с мэром города Борисом Филатовым и главой своего офиса Андреем Богданом
Фото опубликовал волонтер Юрий Мисягин в facebook.
Зеленский попробовал пива вместе с Богданом и Филатовым на Фестивальном причале.
"Днипро, с Днем города! Президент Украины Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Богдан и мэр Днипра Борис Филатов, поздравили город с праздником!", - написал Мисягин.
- Напомним, на совместном брифинге с мэром Днипра Борисом Филатовым президент Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября 2019 года, подтвердил, что Центральный мост сдан в эксплуатацию, но ему еще надо проверить насколько справедливы замечания отдельных специалистов по качеству проведенных работ и надежности конструкции.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-