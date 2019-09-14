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Espreso.tvОбществоЗеленский выпил за день Днипра пива с Богданом и Филатовым

Зеленский выпил за день Днипра пива с Богданом и Филатовым


фото: facebook
В сеть попали фото и видео, как президент Украины Владимир Зеленский отмечает день Днипра с мэром города Борисом Филатовым и главой своего офиса Андреем Богданом

Фото опубликовал волонтер Юрий Мисягин в facebook.

Зеленский попробовал пива вместе с Богданом и Филатовым на Фестивальном причале.

"Днипро, с Днем города! Президент Украины Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Богдан и мэр Днипра Борис Филатов, поздравили город с праздником!", - написал Мисягин.

  • Напомним, на совместном брифинге с мэром Днипра Борисом Филатовым президент Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября 2019 года, подтвердил, что Центральный мост сдан в эксплуатацию, но ему еще надо проверить насколько справедливы замечания отдельных специалистов по качеству проведенных работ и надежности конструкции.
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