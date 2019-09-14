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Espreso.tvОбщество"Пари продолжается". Зеленский вместе с Филатовым проехался по новому мосту в Днепре, но еще хочет "проверить качество"

"Пари продолжается". Зеленский вместе с Филатовым проехался по новому мосту в Днепре, но еще хочет "проверить качество"

На совместном брифинге с мэром Днепра Борисом Филатовым президент Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября 2019 года, подтвердил, что Центральный мост сдан в эксплуатацию, однако ему еще надо проверить, насколько подходящими есть замечания отдельных специалистов по качеству проведенных работ и надежности конструкции

Видеозапись их общения с журналистами обнародован на официальном Telegram-канале Офиса президента , передает Еспресо.TV .

"Зеленский проинспектировал выполнение работ по реконструкции автодорожного моста №2 в городе Днепр", - засначаеться в сообщении.

После того, как у главы государства спросили, действует ли дальше пари, заключенное летом между ним и Филатовым по поводу данного моста, он ответил следующее:

"Я думаю так - то что я вижу, мост сделан в сроки, мы по нему ехали. Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы. Я тогда обращусь к специальной комиссии. И пусть тогда комиссии приезжает и принимает ".

"Пари продолжается", - добавил Зеленский.

Справка

Напомним, 12 июля  Филатов заключил пари с президентом Украины Владимиром Зеленским по завершению ремонта Центрального моста в городе до 14 сентября. Если бы он не успел до указанного срока, то должен был уйти в отставку.

7 сентября Филатов официально доложил, что работы на объекте завершены.

  • Сегодня, 14 сентября, глава государства находится в Днепре с рабочей поездкой.
  • Им был представлен новый глава Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко .
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