"Пари продолжается". Зеленский вместе с Филатовым проехался по новому мосту в Днепре, но еще хочет "проверить качество"
Видеозапись их общения с журналистами обнародован на официальном Telegram-канале Офиса президента , передает Еспресо.TV .
"Зеленский проинспектировал выполнение работ по реконструкции автодорожного моста №2 в городе Днепр", - засначаеться в сообщении.
После того, как у главы государства спросили, действует ли дальше пари, заключенное летом между ним и Филатовым по поводу данного моста, он ответил следующее:
"Я думаю так - то что я вижу, мост сделан в сроки, мы по нему ехали. Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы. Я тогда обращусь к специальной комиссии. И пусть тогда комиссии приезжает и принимает ".
"Пари продолжается", - добавил Зеленский.
Справка
Напомним, 12 июля Филатов заключил пари с президентом Украины Владимиром Зеленским по завершению ремонта Центрального моста в городе до 14 сентября. Если бы он не успел до указанного срока, то должен был уйти в отставку.
7 сентября Филатов официально доложил, что работы на объекте завершены.
- Сегодня, 14 сентября, глава государства находится в Днепре с рабочей поездкой.
- Им был представлен новый глава Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко .
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