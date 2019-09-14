"Пари продолжается". Зеленский вместе с Филатовым проехался по новому мосту в Днепре, но еще хочет "проверить качество"

14 сентября, 2019, 13:27

Видеозапись их общения с журналистами обнародован на официальном Telegram-канале Офиса президента , передает Еспресо.TV .

"Зеленский проинспектировал выполнение работ по реконструкции автодорожного моста №2 в городе Днепр", - засначаеться в сообщении.

После того, как у главы государства спросили, действует ли дальше пари, заключенное летом между ним и Филатовым по поводу данного моста, он ответил следующее:

"Я думаю так - то что я вижу, мост сделан в сроки, мы по нему ехали. Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы. Я тогда обращусь к специальной комиссии. И пусть тогда комиссии приезжает и принимает ".

"Пари продолжается", - добавил Зеленский.

Справка

Напомним, 12 июля Филатов заключил пари с президентом Украины Владимиром Зеленским по завершению ремонта Центрального моста в городе до 14 сентября. Если бы он не успел до указанного срока, то должен был уйти в отставку.

7 сентября Филатов официально доложил, что работы на объекте завершены.