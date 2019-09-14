Гончарук пояснил, каким образом он собирается достичь "быстрых темпов роста экономики"

14 сентября, 2019, 09:31

5-8% ежегодного роста ВВП или всего 40% за пять лет работы нового правительства можно достичь за счет свободного движения капиталов и лишения решающего влияния олигархических групп на экономику

Об этом утром в субботу, 14 сентября 2019 года, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на форуме YES-2019 в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Для капитала не существует границ", - подчеркнул глава правительства и заверил, что он обещает широкое привлечение в Украину иностранных инвестиций и защиту от рейдерства.

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Кроме того, Гончарук считает необходимым отменить существующие сегодня, по его словам, естественные монополии в железнодорожных перевозках и в электросетях.

"Задача расти на 40% - это не моя задача, это не задача президента. Это наша задача, уважаемые украинцы", - подытожил он.