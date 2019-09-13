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Espreso.tvОбществоВыборы в ОРДЛО должны состояться, но по украинскому законодательству, - Пристайко

Выборы в ОРДЛО должны состояться, но по украинскому законодательству, - Пристайко

13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Донбасс принадлежит Украине. Поэтому выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей должны проходить по украинскому законодательству

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

"Мы решили провести выборы. Это наша территория или нет? По нашей идеей выборы должны состояться тогда, когда происходят на территории в Украине. Мы верим, что это наша территория. Выборы должны проходить по нашему закону, а не по закону, который они хотят", - пояснил он.

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