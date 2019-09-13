Выборы в ОРДЛО должны состояться, но по украинскому законодательству, - Пристайко
13 сентября, 2019, 21:15
13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Донбасс принадлежит Украине. Поэтому выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей должны проходить по украинскому законодательству
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.
"Мы решили провести выборы. Это наша территория или нет? По нашей идеей выборы должны состояться тогда, когда происходят на территории в Украине. Мы верим, что это наша территория. Выборы должны проходить по нашему закону, а не по закону, который они хотят", - пояснил он.
- Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко предложил провести местные выборы по всей Украине, включая оккупированные территории. В то же время министр не уточнил, имел ли в виду под выборами по всей территории проведение выборов также и в Крыму.
- Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут только после отвода войск.
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