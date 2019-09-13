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Espreso.tvОбществоМИД предлагает проводить местные выборы по всей стране - включая оккупированные Россией территории

МИД предлагает проводить местные выборы по всей стране - включая оккупированные Россией территории


фото: eurointegration
13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко предложил провести местные выборы по всей Украине, включая оккупированные территории. В то же время министр не уточнил, имел ли в виду под выборами по всей территории проведение выборов также и в Крыму

Об этом он заявил в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, такие обязательства страна взяла на себя пять лет назад во время подписания Минских соглашений.

"По нашему мнению, идеально было бы провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всей нашей стране. У них (на оккупированных РФ территориях Донбасса - ред.,) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это ... ", - сказал глава МИД.

 

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