В ВР не исключают вхождение в новую ЦИК членов предыдущего состава
Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в кулуарах, передает " РБК-Украина".
Нардеп отметил, что пока процесс избрания нового состава ЦИК не будет предусматривать сокращение числа его членов и будет происходить в соответствии с законом, который действует сегодня.
"Все будет сформировано в порядке и сроках, предусмотренных законом. Все будет идти в соответствии с Конституцией и законом Украины "О ЦИК ". В соответствии с законодательством будет. Мы не будем играть в "плюс-минус" (членов Центризбиркома, - ред.). Сколько надо - столько будет, сколько предусмотрено законом ", - добавил он.
Стефанчук подчеркнул, что формирование комиссии по квотному принципу пока остается предметом дискуссии.
"Я думаю, что это будет предметом дискуссии (сохранение квотного принципа, - ред.), но мы сразу определились, что приоритетным для нас будет профессиональный принцип. Вопросы формирования ЦИК должны быть вопросом консенсуса в зале. Мы будем настаивать на одном: в ЦИК должны войти люди, которые профессионально отвечают тем функциям, которые возложены на ЦИК ", - заявил Стефанчук.
В то же время нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура подчеркнул, что Центризбиркому должны сформировать с юристов представители международных организаций. Также депутат не исключил, что отдельные старые члены ЦИК могут также войти в новый состав комиссии.
"Мы должны сейчас сформировать состав из профессионалов, чтобы ЦИК не подчинялась любой политической силе. Я буду настаивать, чтобы партия рассмотрела именно кандидатов по профознакам. Это ученые, адвокаты, известные юристы и представители международных организаций ...", - добавил Качура.
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