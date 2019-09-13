В ВР не исключают вхождение в новую ЦИК членов предыдущего состава

13 сентября, 2019, 16:13

Стефанчук говорит, что процесс формирования нового состава Центральной избирательной комиссии будет происходить по действующему закону

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в кулуарах, передает " РБК-Украина".

Нардеп отметил, что пока процесс избрания нового состава ЦИК не будет предусматривать сокращение числа его членов и будет происходить в соответствии с законом, который действует сегодня.

"Все будет сформировано в порядке и сроках, предусмотренных законом. Все будет идти в соответствии с Конституцией и законом Украины "О ЦИК ". В соответствии с законодательством будет. Мы не будем играть в "плюс-минус" (членов Центризбиркома, - ред.). Сколько надо - столько будет, сколько предусмотрено законом ", - добавил он.

Стефанчук подчеркнул, что формирование комиссии по квотному принципу пока остается предметом дискуссии.

"Я думаю, что это будет предметом дискуссии (сохранение квотного принципа, - ред.), но мы сразу определились, что приоритетным для нас будет профессиональный принцип. Вопросы формирования ЦИК должны быть вопросом консенсуса в зале. Мы будем настаивать на одном: в ЦИК должны войти люди, которые профессионально отвечают тем функциям, которые возложены на ЦИК ", - заявил Стефанчук.

В то же время нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура подчеркнул, что Центризбиркому должны сформировать с юристов представители международных организаций. Также депутат не исключил, что отдельные старые члены ЦИК могут также войти в новый состав комиссии.

"Мы должны сейчас сформировать состав из профессионалов, чтобы ЦИК не подчинялась любой политической силе. Я буду настаивать, чтобы партия рассмотрела именно кандидатов по профознакам. Это ученые, адвокаты, известные юристы и представители международных организаций ...", - добавил Качура.