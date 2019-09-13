Украинский футболист готов выиграть Лигу чемпионов

13 сентября, 2019, 10:44

Новичок донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил о желании выиграть Лигу чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Во время презентации в донецком "Шахтере" вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, какие цели ставит для себя в составе нового клуба.

"Выиграть чемпионат Украины и Суперкубок. Выйти из группы Лиги чемпионов и дальше дойти в плей-офф. Если я скажу, что хочу выиграть Лигу чемпионов, то тоже не буду врать. Но насколько это реально, мы увидим позже", - амбициозно заявил футболист.

Донецкий клуб объявил о переходе Евгения Коноплянки 2 сентября. По неофициальной информации, "Шахтер" заплатил немецкому "Шальке" за украинского футболиста лишь 1,5 млн евро. Коноплянка заключил с "горняками" контракт на три года играть за новую команду под 15-м номером.