Украинский футболист готов выиграть Лигу чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Во время презентации в донецком "Шахтере" вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, какие цели ставит для себя в составе нового клуба.
"Выиграть чемпионат Украины и Суперкубок. Выйти из группы Лиги чемпионов и дальше дойти в плей-офф. Если я скажу, что хочу выиграть Лигу чемпионов, то тоже не буду врать. Но насколько это реально, мы увидим позже", - амбициозно заявил футболист.
Донецкий клуб объявил о переходе Евгения Коноплянки 2 сентября. По неофициальной информации, "Шахтер" заплатил немецкому "Шальке" за украинского футболиста лишь 1,5 млн евро. Коноплянка заключил с "горняками" контракт на три года играть за новую команду под 15-м номером.
- 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой.
- 3 сентября Коноплянка попрощался с болельщиками и футболистами немецкого "Шальке" после трансфера в "Шахтер".
- Позже стало известно, что Евгений Коноплянка согласился в "Шахтере" на существенное снижение зарплаты.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-