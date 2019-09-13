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Espreso.tvОбщество"Зеленский не звонит мне по поводу чертей", - Баканов

"Зеленский не звонит мне по поводу чертей", - Баканов

Президент Украины Владимир Зеленский не звонит председателю СБУ Ивану Баканову по поводу "чертов"

Об этом передает Украинская правда.

"Звонит часто, но по поводу чертей он, в принципе, не звонит", - заявил Баканов.

Зеленский 10 июля на встрече с местными чиновниками Борисполя Киевской выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка из-за, в частности, найденной в интернете информации о его судимости.

Уже после завершения совещания, поднимаясь из-за стола, Зеленский сказал, что сейчас позвонит Баканову по поводу этого "черта".

В сентябре Годунок побил активиста.

 

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