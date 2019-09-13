"Зеленский не звонит мне по поводу чертей", - Баканов
13 сентября, 2019, 14:33
Президент Украины Владимир Зеленский не звонит председателю СБУ Ивану Баканову по поводу "чертов"
Об этом передает Украинская правда.
"Звонит часто, но по поводу чертей он, в принципе, не звонит", - заявил Баканов.
Зеленский 10 июля на встрече с местными чиновниками Борисполя Киевской выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка из-за, в частности, найденной в интернете информации о его судимости.
Уже после завершения совещания, поднимаясь из-за стола, Зеленский сказал, что сейчас позвонит Баканову по поводу этого "черта".
В сентябре Годунок побил активиста.
Баканов: Президент не звонит мне по поводу чертей # YESUkraine2019 pic.twitter.com/SM1pwJbD4s- Roman Kravets (@RomanKravets) 13 сентября 2019 г.
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