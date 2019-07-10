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Espreso.tvОбщество"Ща позвоню Баканова по поводу этого черта": Зеленский во время заседания в Борисполе

"Ща позвоню Баканова по поводу этого черта": Зеленский во время заседания в Борисполе


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к и.о. председателя СБУ Ивану Баканову относительно, вероятно, секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка

Об этом он заявил во время своего рабочего визита в Борисполь, передает Еспресо.TV

"Ща позвоню Баканова по поводу этого черта", - сказал Зеленский.

Вероятно это выражение касался секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, которого президент выгнал из зала из-за предыдущей судимости за разбой.

"Выйди отсюда, иди, разбойник, Плохо слышишь? По нглийски - Exit. Идите".

Однако, Годунок не соглашался с таким решением Зеленского и вступил с президентом в словесную перепалку и вспомнил его слова во время инаугурации, что "все мы президенты".

Зеленский отреагировал: Да иди уже, Господи. Ты точно не президент. Поскольку в президента нет криминала. "Иди гуляй, Господи".

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