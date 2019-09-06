 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазбойник станет хулиганом: секретарю Бориспольского горсовета Годунку сообщили о подозрении

Разбойник станет хулиганом: секретарю Бориспольского горсовета Годунку сообщили о подозрении

6 сентября прокурор сообщил о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку за грубое нарушение общественного порядка с особой дерзостью

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Киевской области.

Во время досудебного расследования установили, что чиновник 29 августа 2019 в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц.

После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

После достижения своей цели, вызвав пострадавшему мужчине видимых телесных повреждений, Годунок прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия.

Секретарю Бориспольского городского совета инкриминируют преступление по ч.1 ст. 296 УК (хулиганство).

Через некоторое время пострадавший с больничной койки записал обращение к президенту, главам МВД и СБУ с призывом взять расследование конфликта под личный контроль и привлечь Годунка к уголовной ответственности.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко за то, что тот ранее был осужден за разбой.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

6 сентября, 2019 пятница

5 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать