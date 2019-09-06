Разбойник станет хулиганом: секретарю Бориспольского горсовета Годунку сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Киевской области.
Во время досудебного расследования установили, что чиновник 29 августа 2019 в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц.
После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.
После достижения своей цели, вызвав пострадавшему мужчине видимых телесных повреждений, Годунок прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия.
Секретарю Бориспольского городского совета инкриминируют преступление по ч.1 ст. 296 УК (хулиганство).
Через некоторое время пострадавший с больничной койки записал обращение к президенту, главам МВД и СБУ с призывом взять расследование конфликта под личный контроль и привлечь Годунка к уголовной ответственности.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко за то, что тот ранее был осужден за разбой.
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