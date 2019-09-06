Разбойник станет хулиганом: секретарю Бориспольского горсовета Годунку сообщили о подозрении

6 сентября, 2019, 13:06

6 сентября прокурор сообщил о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку за грубое нарушение общественного порядка с особой дерзостью

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Киевской области.

Во время досудебного расследования установили, что чиновник 29 августа 2019 в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц.

После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

После достижения своей цели, вызвав пострадавшему мужчине видимых телесных повреждений, Годунок прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия.

Секретарю Бориспольского городского совета инкриминируют преступление по ч.1 ст. 296 УК (хулиганство).

Через некоторое время пострадавший с больничной койки записал обращение к президенту, главам МВД и СБУ с призывом взять расследование конфликта под личный контроль и привлечь Годунка к уголовной ответственности.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко за то, что тот ранее был осужден за разбой.