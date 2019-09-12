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Espreso.tvОбществоЗеленский обматерил кнопкодавов "Слуги народа", - Арахамия

Зеленский обматерил кнопкодавов "Слуги народа", - Арахамия


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский обругал депутатов "Слуги народа" за неперсональное голосование

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады во время общения с журналистами, передает ТСН,

Журналисты спросили у Арахамии, как Зеленский отреагировал на нарушение депутатами Конституции.

"Если пропустить маты, (реакции, - ред.) не было", - отшучиваясь ответил он.

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