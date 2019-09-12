Зеленский обматерил кнопкодавов "Слуги народа", - Арахамия
12 сентября, 2019, 14:02
Президент Украины Владимир Зеленский обругал депутатов "Слуги народа" за неперсональное голосование
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады во время общения с журналистами, передает ТСН,
Журналисты спросили у Арахамии, как Зеленский отреагировал на нарушение депутатами Конституции.
"Если пропустить маты, (реакции, - ред.) не было", - отшучиваясь ответил он.
- Напомним, 10 сентября в Верховной Раде 9-го созыва зафиксировали первый случай кнопкодавства.
- Вторым кнопкодавом был "Слуга народа" Сергей Литвиненко.
- Третьим депутатом, который проголосовал не только за себя, стала депутат также от "Слуги народа" Елена Копанчук .
- 12 сентября нардепы от "Слуги народа" извинились за кнопкодавство.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-