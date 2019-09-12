Зеленский обматерил кнопкодавов "Слуги народа", - Арахамия

12 сентября, 2019, 14:02

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады во время общения с журналистами, передает ТСН,

Журналисты спросили у Арахамии, как Зеленский отреагировал на нарушение депутатами Конституции.

"Если пропустить маты, (реакции, - ред.) не было", - отшучиваясь ответил он.