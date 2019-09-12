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Espreso.tvОбществоНардепы от "Слуги народа" извинились за "кнопкодавство"

Нардепы от "Слуги народа" извинились за "кнопкодавство"

Утреннее заседание Верховной Рады началось с извинений депутатов фракции "Слуга народа" за неперсональное голосование

Об этом передает Еспресо.TV.

Сначала народный депутат Александр Корниенко извинился перед всем народом и коллегами по парламенту от имени всей фракции за два случая, выявленных журналистами.

Далее взяли слово сами депутаты. Сергей Литвиненко заявил, что в этом не было злого умысла.

"Я готов передать свою месячную зарплату в благотворительный фонд", - добавил нардеп.

Елена Копанчук тоже принесла свои извинения и поддержала инициативу коллеги по фракции.

"Это для меня будет важным уроком на всю жизнь", - заявила она.

  • Напомним, что первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады по поводу случаев неперсонального голосования
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