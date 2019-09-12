Нардепы от "Слуги народа" извинились за "кнопкодавство"

12 сентября, 2019, 10:45

Утреннее заседание Верховной Рады началось с извинений депутатов фракции "Слуга народа" за неперсональное голосование

Об этом передает Еспресо.TV.

Сначала народный депутат Александр Корниенко извинился перед всем народом и коллегами по парламенту от имени всей фракции за два случая, выявленных журналистами.

Далее взяли слово сами депутаты. Сергей Литвиненко заявил, что в этом не было злого умысла.

"Я готов передать свою месячную зарплату в благотворительный фонд", - добавил нардеп.

Елена Копанчук тоже принесла свои извинения и поддержала инициативу коллеги по фракции.

"Это для меня будет важным уроком на всю жизнь", - заявила она.