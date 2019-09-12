Нардепы от "Слуги народа" извинились за "кнопкодавство"
12 сентября, 2019, 10:45
Утреннее заседание Верховной Рады началось с извинений депутатов фракции "Слуга народа" за неперсональное голосование
Об этом передает Еспресо.TV.
Сначала народный депутат Александр Корниенко извинился перед всем народом и коллегами по парламенту от имени всей фракции за два случая, выявленных журналистами.
Далее взяли слово сами депутаты. Сергей Литвиненко заявил, что в этом не было злого умысла.
"Я готов передать свою месячную зарплату в благотворительный фонд", - добавил нардеп.
Елена Копанчук тоже принесла свои извинения и поддержала инициативу коллеги по фракции.
"Это для меня будет важным уроком на всю жизнь", - заявила она.
- Напомним, что первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады по поводу случаев неперсонального голосования
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