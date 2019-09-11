"Честно" поймало на кнопкодавстве "слугу народа", который хотел лишать мандатов за неперсональное голосование

11 сентября, 2019, 16:52

Нарушителем оказался нардеп от "Слуги народа", мажоритарщик из округа №156 в Ровенской области Сергей Литвиненко, который кнопкодавил за другого "слугу" -мажоритарщика - Александра Скичко из округа №197 в Черкасской области

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Стало известно о еще одном факте кнопкодавства в новоизбранной Верховной Раде, который произошел еще 3 сентября. На этот раз ст. 84 Конституции нарушил народный депутат от "Слуги народа".

Представители этой партии обещали положить конец неличному голосованию в парламенте, кандидаты подписывали меморандум с обещания не кнопкодавить, а президент Владимир Зеленский внес в ВРУ проект изменений в Основной закон о лишении нардепа мандата, в частности, за кнопкодавство.

10 сентября сообщалось о первом зафиксированном факте неличного голосования в парламенте 9-го созыва: Конституцию нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Однако, как выяснилось впоследствии, первое кнопкодавство в новой ВРУ произошло неделей ранее.

Нарушителем оказался нардеп от "Слуги народа", мажоритарщик из округа №156 в Ровенской (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Сергей Литвиненко. Он кнопкодавил, вероятнее всего, за другого "слугу" -мажоритарщика - Александра Скичко (округ №197, Черкасская область).

"Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата", - пояснили в "Честно".

Факт нарушения Конституции, который был зафиксирован благодаря трансляции "Радио Свобода", имел место 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд (постановление №1016 / П).

На видеозаписи мужчина во втором ряду третий (если считать слева направо) сектора давит кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, будто ищет своего отсутствующего коллегу.

Лицо нардепа-нарушителя на видео не увидеть, но из схемы размещения фракций и групп в сессионном зале ВРУ 9-го созыва известно, что место кнопкодава закрепленное за Сергеем Литвиненко, а депутат справа от него, который отсутствовал, - Александр Скичко.

На другом видео - ретрансляции канала "Рада" "Общественным" - можно увидеть лица и Скичко, и Литвиненко. Последний похож на нардепа, который кнопкодавил на предыдущем видео.

Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что "Слуга народа" введет лишение нардепа мандата за кнопкодавство.