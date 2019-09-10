В Раде поймали депутата-кнопкодава
Об этом сообщает общественный движение "Честно".
Правонарушителем оказался внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. На видео видно, что Ковалев давил кнопку вместо другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".
Сначала Ковалев опроверг факт кнопкодавства, но после просмотра видео, признал, что нарушил Конституцию.
"(Отношусь к кнопкодавству, - ред.) очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие периоды, то пусть это будет самый маленький грех, потому что уже нарушено больше... Если бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка... ", - сказал Ковалев.
В то же время, Ефимов на вопрос активистов, почему Ковалев кнопкодавил его, начал отшучиваться.
"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку ... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста".
- Напомним, 21 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №10394, по обеспечению личного голосования народных депутатов.
- В округе №51 в Донецкой области победил самовыдвиженец Александр Ковалев, который в 2014 году занимался вывозом "беркутовцев" с базы в Киеве.
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