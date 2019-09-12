Стефанчук обратился в комитет Рады по поводу кнопкодавов

12 сентября, 2019, 10:11

Об этом он заявил в Facebook.

"Как и обещал вчера, направляю в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием дать разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - говорится в сообщении Стефанчука.

Также заместитель председателя парламента сообщил, что зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Напомним, 10 сентября в Верховной Раде 9-го созыва зафиксировали первый случай кнопкодавства .

Вторым кнопкодавом был "Слуга народа" Сергей Литвиненко.

Третьим депутатом, который проголосовал не только за себя, стала депутат также от "Слуги народа" Елена Копанчук .