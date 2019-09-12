Стефанчук обратился в комитет Рады по поводу кнопкодавов
Об этом он заявил в Facebook.
"Как и обещал вчера, направляю в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием дать разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - говорится в сообщении Стефанчука.
Также заместитель председателя парламента сообщил, что зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".
Напомним, 10 сентября в Верховной Раде 9-го созыва зафиксировали первый случай кнопкодавства .
Вторым кнопкодавом был "Слуга народа" Сергей Литвиненко.
Третьим депутатом, который проголосовал не только за себя, стала депутат также от "Слуги народа" Елена Копанчук .
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