Активисты "Честно" обнаружили еще одного кнопкодава от "Слуги народа"
11 сентября, 2019, 19:55
Движение ЧЕСТНО зафиксировало уже третий случай неперсонального голосования в Верховной Раде. На этот раз "кнопкодавила" депутат из фракции "Слуга народа" Елена Копанчук
Об этом сообщается на сайте организации.
За две недели работы это уже третий случай "кнопкодавства" в парламенте 9-го созыва и второй - среди представителей партии "Слуга народа".
Елена Копанчук - мажоритарщица от "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области. Она "кнопкодавила" в среду, в 13:32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон О строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) основы.
Согласно видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика от "Слуги народа" из Волынской области (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепы проголосовали "за".
- Напомним, 10 сентября в Верховной Раде 9-го созыва зафиксировали первый случай кнопкодавства во время голосования за президентский законопроект об импичменте статью 84 Конституции. Правонарушителем оказался внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.
- 11 сентября поймали второго "кнопкодава". Нарушителем оказался нардеп от "Слуги народа", мажоритарщик из округа №156 в Ровенской Сергей Литвиненко, который кнопкодавил за другого "слугу" -мажоритарщика - Александра Скичко из округа №197 Черкасской области.
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