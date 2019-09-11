Активисты "Честно" обнаружили еще одного кнопкодава от "Слуги народа"

11 сентября, 2019, 19:55

Движение ЧЕСТНО зафиксировало уже третий случай неперсонального голосования в Верховной Раде. На этот раз "кнопкодавила" депутат из фракции "Слуга народа" Елена Копанчук

Об этом сообщается на сайте организации.

За две недели работы это уже третий случай "кнопкодавства" в парламенте 9-го созыва и второй - среди представителей партии "Слуга народа".

Елена Копанчук - мажоритарщица от "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области. Она "кнопкодавила" в среду, в 13:32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон О строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) основы.

Согласно видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика от "Слуги народа" из Волынской области (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепы проголосовали "за".