Рябошапка уволил еще трех прокуроров

12 сентября, 2019, 16:35

Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.