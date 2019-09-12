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Espreso.tvОбществоРябошапка уволил еще трех прокуроров

Рябошапка уволил еще трех прокуроров

12 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров в трех областях - Донецкой, Полтавской и Черниговской

Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ранее глава ГПУ уволил прокуроров 13 областей - Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.
  • 12 сентября Рябошапка уволил первого заместителя Юрия Северука и начальника Департамента ГПУ Владимира Бедрикивского.
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