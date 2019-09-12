Кадровые изменения в ГПУ: Рябошапка уволил еще двух подчиненных
12 сентября, 2019, 12:38
Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил первого заместителя Юрия Северука и начальника Департамента ГПУ Владимира Бедрикивского
Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя Генерального прокурора Украины Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины В. Бедрикивского", - говорится в сообщении
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