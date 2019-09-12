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Espreso.tvОбществоКадровые изменения в ГПУ: Рябошапка уволил еще двух подчиненных

Кадровые изменения в ГПУ: Рябошапка уволил еще двух подчиненных


фото: rbc.ua
Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил первого заместителя Юрия Северука и начальника Департамента ГПУ Владимира Бедрикивского

Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя Генерального прокурора Украины Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины В. Бедрикивского", - говорится в сообщении

  • Также напомним , что первым заместителем Рябошапки стал Виталий Касько, другим заместителем и главным военным прокурором Украины стал Виктор Чумак.
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