Кадровые изменения в ГПУ: Рябошапка уволил еще двух подчиненных

12 сентября, 2019, 12:38

Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя Генерального прокурора Украины Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины В. Бедрикивского", - говорится в сообщении