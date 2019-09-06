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Espreso.tvОбществоРябошапка уволил с должностей еще 8 прокуроров областей

Рябошапка уволил с должностей еще 8 прокуроров областей


фото: sud.ua
6 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей".

  • Напомним, 4 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
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