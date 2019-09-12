Коноплянку представили в качестве футболиста "Шахтера"

12 сентября, 2019, 17:22

Состоялась официальная презентация новых футболистов "Шахтера" - украинского вингера Евгения Коноплянки и бразильского защитника Витао

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Донецкий клуб объявил о переходе Евгения Коноплянки 2 сентября. По неофициальной информации "Шахтер" заплатил немецкому "Шальке" за украинского футболиста всего 1,5 млн евро. Коноплянка заключил с "горняками" контракт на три года и будет играть за новую команду под 15-м номером.

19-летний Витао 3 сентября заключил с "Шахтером" соглашение на пять лет. Донетчане заплатили за капитана сборной Бразилии U-20 4 млн евро. В 2017 году в составе сборной Бразилии U-17 Витао стал чемпионом Южной Америки. Витао будет играть за "Шахтер" под 49-м номером.