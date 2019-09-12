Коноплянку представили в качестве футболиста "Шахтера"
12 сентября, 2019, 17:22
Состоялась официальная презентация новых футболистов "Шахтера" - украинского вингера Евгения Коноплянки и бразильского защитника Витао
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Донецкий клуб объявил о переходе Евгения Коноплянки 2 сентября. По неофициальной информации "Шахтер" заплатил немецкому "Шальке" за украинского футболиста всего 1,5 млн евро. Коноплянка заключил с "горняками" контракт на три года и будет играть за новую команду под 15-м номером.
19-летний Витао 3 сентября заключил с "Шахтером" соглашение на пять лет. Донетчане заплатили за капитана сборной Бразилии U-20 4 млн евро. В 2017 году в составе сборной Бразилии U-17 Витао стал чемпионом Южной Америки. Витао будет играть за "Шахтер" под 49-м номером.
- 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой.
- 3 сентября Коноплянка попрощался с болельщиками и футболистами немецкого "Шальке" после трансфера в "Шахтер.
- Позже стало известно, что Евгений Коноплянка согласился в "Шахтере" на существенное снижение зарплаты.
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