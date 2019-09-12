Госдеп США одобрил продажу Польше истребителей F-35
Об этом сообщает Reuters.
В апреле Пентагон уведомил Конгресс о том, что рассматривает возможность продажи самолетов Польши, а также Греции, Румынии, Испании и Сингапура.
По словам представителя Госдепартамента, продажа F-35 уменьшит зависимость Польши от российской военной техники.
Продажу одобрили через несколько дней после того, как вице-президент США Майк Пенс посетил Польшу для участия в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что Польша хочет полностью отказаться от военных самолетов постсоветской эпохи.
Речь идет о советских МиГ-29 и Су-22.
Напомним, что хочет заменить российские самолеты новейшими американскими истребителями пятого поколения F-35.
Кроме того, Варшава модернизирует танки Т-72, находящиеся на вооружении вооруженных сил страны, на сумму почти в полмиллиарда долларов.
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