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Espreso.tvМирГосдеп США одобрил продажу Польше истребителей F-35

Госдеп США одобрил продажу Польше истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Польше 32 истребителей F-35 на сумму $6,5 млрд

Об этом сообщает Reuters.

В апреле Пентагон уведомил Конгресс о том, что рассматривает возможность продажи самолетов Польши, а также Греции, Румынии, Испании и Сингапура.

По словам представителя Госдепартамента, продажа F-35 уменьшит зависимость Польши от российской военной техники.

Продажу одобрили через несколько дней после того, как вице-президент США Майк Пенс посетил Польшу для участия в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что Польша хочет полностью отказаться от военных самолетов постсоветской эпохи.

Речь идет о советских МиГ-29 и Су-22.

Напомним, что хочет заменить российские самолеты новейшими американскими истребителями пятого поколения F-35.

Кроме того, Варшава модернизирует танки Т-72, находящиеся на вооружении вооруженных сил страны, на сумму почти в полмиллиарда долларов.

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