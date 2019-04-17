Польша избавится от постсоветских военных самолетов, - Дуда

"Мы хотим, чтобы польская авиация могла полностью отказаться от постсоветских самолетов и чтобы можно было летать на лучших самолетах, которые есть в мире", - подчеркнул он.

Во время встречи с военнослужащими 1-й базы военно-транспортной авиации в Варшаве, он выразил надежду, что Польша сможет закупить американские самолеты F-35.

"Это очень амбициозная программа, очень дорогая. Мы постараемся выторговать наилучшие условия", - подчеркнул президент.

Дуда напомнил, что уже сейчас расходы на армию в Польше составляют 2% от уровня ВВП, а в 2030 году они должны вырасти до 2,5%.

В то же время польский лидер выразил надежду, что в случае нормального экономического развития этого уровня можно будет достичь уже в 2024 году.

В течение последнего года в Польше произошло несколько аварий самолетов типа МиГ-29, отмечает издание.