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Espreso.tvМирПольша хочет заменить российские самолеты американскими F-35

Польша хочет заменить российские самолеты американскими F-35


фото: militaryarms
Варшава направила Вашингтону запрос о готовности купить 32 истребителя пятого поколения F-35A для замены советских/российских самолетов, находящихся на вооружении польских Воздушных сил
Об этом в Твиттере написал министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.

"Истребители пятого поколения уже на горизонте. Сегодня мы выслали нашим американским партнерам запрос с предложением покупки 32 самолетов F-35A вместе с логистическим и учебным пакетами. Сейчас лучшее время, чтобы заменить постсоветскую технику самыми современными истребителями", - написал Блащак.

В начале апреля польский министр информировал, что закупка американских истребителей может быть ускорена в связи с заявлением Вашингтона о возможности продажи истребителей Польше, Румынии, Греции, Испании и Сингапуру.

В конце апреля командующий Воздушными силами США Хизер Уилсон сообщила, что командование направит в Польшу группу, которая представит польским специалистам истребитель F-35 и его возможности.

По состоянию на сегодня на вооружении Воздушных сил Польши имеется, в частности, 48 американских истребителей F-16, а также 28 советских / российских истребителей МиГ-29 и 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22. В последние годы в Польше произошли ряд авиакатастроф с участием самолетов МиГ-29, что привело к гибели пилотов. После этого в Польше активно начали говорить о необходимости замены устаревших советских / российских самолетов самолетами из США.

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