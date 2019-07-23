Польша модернизирует танки Т-72 на полмиллиарда долларов

"Этот крупный контракт позволяет верить в то, что входя постепенно в третью декаду XXI века наша армия действительно будет лучше вооруженной", - заявил по этому поводу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что модернизация танков Т-72 на польских заводах является также хорошей возможностью сохранить рабочие места и развивать оборонительные возможности.

Он посетил по этому поводу завод компании Bumar-Labedy в городе Гливице, где будет часть работ по модернизации танков Т-72.

В общем, ремонтом в течение 2019-2025 годов будет заниматься консорциум польской группы вооружений (PGZ), в состав которой входят, в частности, Bumar-Labedy и военное автомобильное предприятие (WZM) в Познани.

Напомним, Польша хочет заменить российские самолеты новейшими американскими истребителями пятого поколения F-35.