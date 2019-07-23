//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПольша модернизирует танки Т-72 на полмиллиарда долларов

Польша модернизирует танки Т-72 на полмиллиарда долларов

Варшава модернизирует танки Т-72, находящиеся на вооружении вооруженных сил страны, на польских предприятиях на сумму 1,75 млрд злотых (более 460 млн долл.)
По оценкам экспертов, модернизация, которая пройдет в течение шести лет, будет касаться более 300 танков, информирует tvn24.pl .

"Этот крупный контракт позволяет верить в то, что входя постепенно в третью декаду XXI века наша армия действительно будет лучше вооруженной", - заявил по этому поводу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что модернизация танков Т-72 на польских заводах является также хорошей возможностью сохранить рабочие места и развивать оборонительные возможности.

Он посетил по этому поводу завод компании Bumar-Labedy в городе Гливице, где будет часть работ по модернизации танков Т-72.

В общем, ремонтом в течение 2019-2025 годов будет заниматься консорциум польской группы вооружений (PGZ), в состав которой входят, в частности, Bumar-Labedy и военное автомобильное предприятие (WZM) в Познани.

Напомним, Польша хочет заменить российские самолеты новейшими американскими истребителями пятого поколения F-35.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать