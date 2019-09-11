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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект об изменениях в работе ГБР

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в работе ГБР

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований

На сайте Рады закон зарегистрировано под номером 2116.

Согласно информации на сайте парламента, Инициатор законопроекта - президент Украины Владимир Зеленский . Проект закона определен как неотложный. Но текста законопроекта пока на сайте парламента нет.

 

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