Рябошапка: разговоры об увольнении главы ГБР - это политическая позиция

9 сентября, 2019, 12:59

Генпрокурор рассказал, как относится к деятельности ГБР и считает ли нужным перезагружать этот орган

Об этом Руслан Рябошапка заявил в интервью " РБК-Украина".

"В ОП были наработаны изменения относительно ГБР и не исключаю, что они вскоре будут внесены в парламент. Есть ряд проблем, в том числе и коллегиальное управление. Есть и другие, например, территориальные кустарные структуры, нерациональные и не дают возможности эффективно работать. эти вещи надо срочно устранять. Если деятельность ГБР не устроит общество, необходимо реагировать ", - отметил генпрокурор.

Вместе с тем, он отметил, что говорить, что надо освободить руководителя какого-то правоохранительного органа, это "уже политическая позиция".

"Что важно для генерального прокурора, мы создадим KPI органов досудебного расследования, для ГБР свои приоритеты, для Национальной полиции - свои, для Службы безопасности - свои, для НАБУ - свои. За эти приоритеты должны отвечать генеральный прокурор, до нового года их надо определить , чтобы их увидели медиа и общество, а в конце уже в следующем году по этим KPI спросили ", - добавил Рябошапка.