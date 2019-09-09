Рябошапка: разговоры об увольнении главы ГБР - это политическая позиция
Об этом Руслан Рябошапка заявил в интервью " РБК-Украина".
"В ОП были наработаны изменения относительно ГБР и не исключаю, что они вскоре будут внесены в парламент. Есть ряд проблем, в том числе и коллегиальное управление. Есть и другие, например, территориальные кустарные структуры, нерациональные и не дают возможности эффективно работать. эти вещи надо срочно устранять. Если деятельность ГБР не устроит общество, необходимо реагировать ", - отметил генпрокурор.
Вместе с тем, он отметил, что говорить, что надо освободить руководителя какого-то правоохранительного органа, это "уже политическая позиция".
"Что важно для генерального прокурора, мы создадим KPI органов досудебного расследования, для ГБР свои приоритеты, для Национальной полиции - свои, для Службы безопасности - свои, для НАБУ - свои. За эти приоритеты должны отвечать генеральный прокурор, до нового года их надо определить , чтобы их увидели медиа и общество, а в конце уже в следующем году по этим KPI спросили ", - добавил Рябошапка.
- Ранее генпрокурор рассказал, как будет действовать после снятия депутатской неприкосновенности
- Рябошапка также сообщил, что максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры, - 2 года
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