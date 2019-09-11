Пожар в "Токио-Стар": старший администратор отеля получила подозрение

11 сентября, 2019, 14:30

Областная одесская прокуратура сообщила о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло смерти людей

Об этом сообщает сайт одесской прокуратуры.

"Согласно договоренности с функциональными обязанностями гражданки входило решение в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью учреждения. Установлено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности", - отмечает прокуратура.

Также указано, что эта женщина с 2009 года работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания и отчитывалась о работе учреждения, передавала средства от бизнеса.

«Во время выезда в начале июля 2019 года на место специалисты ГСЧС составили акт о невозможности проведения проверки в связи с тем, что, по информации администрации отеля, предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу», - говорится в сообщении.

В августе в помещении отеля произошел пожар, унесший жизни девяти человек.