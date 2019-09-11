 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожар в "Токио-Стар": старший администратор отеля получила подозрение

Пожар в "Токио-Стар": старший администратор отеля получила подозрение

Областная одесская прокуратура сообщила о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло смерти людей

Об этом сообщает сайт одесской прокуратуры.

"Согласно договоренности с функциональными обязанностями гражданки входило решение в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью учреждения. Установлено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности", - отмечает прокуратура.

Также указано, что эта женщина с 2009 года работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания и отчитывалась о работе учреждения, передавала средства от бизнеса.

«Во время выезда в начале июля 2019 года на место специалисты ГСЧС составили акт о невозможности проведения проверки в связи с тем, что, по информации администрации отеля, предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу», - говорится в сообщении.

В августе в помещении отеля произошел пожар, унесший жизни девяти человек.

  • Напомним, что владелец отеля "Токио Стар" отказывается платить компенсацию пострадавшим и семьям погибших.
  • Семьям погибших выделили по 100 тыс. грн.
  • Прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать