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Espreso.tvОбществоПожар в "Токио Стар": прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля

Пожар в "Токио Стар": прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля

2 сентября прокуратура Одесской области сообщила о подозрении совладельцу отеля "Токио Стар" по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня, 2 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении втором владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшеме гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в понедельник.

Кроме того, правоохранители отметили, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

"Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

  • Напомним, в результате пожара погибли девять человек, в том числе один ребенок. Десять постояльцев "Токио Стар" получили ожоги и отравления продуктами горения.
  • 28 августа следователи озвучили предварительную причину пожара. По данным прокуратуры, отель загорелся из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".
  • Семьям тех, кто сгорел в одесской гостинице, выплатят по 100 тыс. грн.
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