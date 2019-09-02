Пожар в "Токио Стар": прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля

2 сентября, 2019, 20:46

2 сентября прокуратура Одесской области сообщила о подозрении совладельцу отеля "Токио Стар" по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня, 2 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении втором владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшеме гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в понедельник.

Кроме того, правоохранители отметили, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

"Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.