Пожар в "Токио Стар": прокуратура сообщила о подозрении совладельцу отеля
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня, 2 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении втором владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшеме гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в понедельник.
Кроме того, правоохранители отметили, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.
"Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
- Напомним, в результате пожара погибли девять человек, в том числе один ребенок. Десять постояльцев "Токио Стар" получили ожоги и отравления продуктами горения.
- 28 августа следователи озвучили предварительную причину пожара. По данным прокуратуры, отель загорелся из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".
- Семьям тех, кто сгорел в одесской гостинице, выплатят по 100 тыс. грн.
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