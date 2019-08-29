Владелец отеля "Токио Стар" отказывается платить компенсацию пострадавшим и семьям погибших

29 августа, 2019, 19:09

Владелец отеля Вадим Черный отказался помогать пострадавшим и семьям погибших

Об этом заявил юрист Артем Булгару, передает Общественное радио.

"Администрация отеля вернула некоторым людям только залоговые суммы за проживание. Больше ничего. Владелец отеля Вадим Черный не считает себя ответственным за то, что произошло и отказывается добровольно помогать людям", - сказал юрист.

Напомним, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в котором погибли 9 человек .

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.