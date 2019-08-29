Пожар в "Токио Стар": семьям погибших выделили по 100 тыс. грн

29 августа, 2019, 21:05

Семьям погибших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" окажут материальную помощь в размере по 100 тысяч гривен

Об этом сообщил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов, передает Укринформ.

"Областная государственная администрация окажет материальную помощь в размере 100 тысяч гривен каждой из семей жертв пожара в гостинице "Токио Стар". Кроме того, компенсация в размере 50 тысяч гривен будет предоставлена тем жильцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы № 10", - отметил Радулов.

По его словам, помощь окажут до конца текущей недели, согласно заявлениям членов семей погибших и пациентов ожогового центра. Родственникам также надлежит подать определенные данные, подтверждающие степень родства с жертвами пожара.

В свою очередь, представитель жертв трагедии - юрист Артем Булгару заявил, что совладелец сгоревшего отеля Вадим Черный отказался предоставить какие-либо компенсации родственникам жертв пожара и самыим жильцам, пострадавшим от огня.

В то же время адвокат Черного уточнил в ходе заседания Апелляционного суда Одесской области, который санкционировал арест подсудимого на период следствия, что Черный не считает себя виновником пожара на втором этаже гостиницы "Токио Стар".

Бизнесмен Черный не является бенефициарным владельцем или директором гостиницы, а помещения второго этажа принадлежат его деловойму компаньону Сергею Дурачу, добавил адвокат Денис Пономаренко.