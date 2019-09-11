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Espreso.tvОбществоГончарук о взрывах в Калиновке: угроз для военных и гражданского населения нет

Гончарук о взрывах в Калиновке: угроз для военных и гражданского населения нет


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр сообщил, что оснований переживать из-за взрывов на территории военных складов в Винницкой области нет

Об этом Алексей Гончарук сообщил во-время брифинга, передает Еспресо.TV.

Комментируя взрывы, произошедшие на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области, премьер-министр отметил: Мы об этом безусловно знаем. Все необходимые службы были сразу подняты по тревоге. По состоянию на 14:30 угроз для военнослужащих и гражданского населения нет, пострадавших также нет".

Он уточнил, что ситуация локализована и абсолютно под контролем. Гончарук добавил, что остается вопрос задымления, но отказался давать информацию по этому поводу.

"У меня к вечеру будет более полная картинка, я бы не хотел сейчас вводить в заблуждение. Но оснований переживать нет", - подчеркнул премьер.

  • 11 сентября появилась информация о том, что на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области произошли 4 взрыва, предварительно пострадавших нет.
  • В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.
  • Эвакуации в Калиновке Винницкой области из-за пожара на территории военных складов не будет, ситуация контролируемая
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