Гончарук о взрывах в Калиновке: угроз для военных и гражданского населения нет
11 сентября, 2019, 15:29
Премьер-министр сообщил, что оснований переживать из-за взрывов на территории военных складов в Винницкой области нет
Об этом Алексей Гончарук сообщил во-время брифинга, передает Еспресо.TV.
Комментируя взрывы, произошедшие на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области, премьер-министр отметил: Мы об этом безусловно знаем. Все необходимые службы были сразу подняты по тревоге. По состоянию на 14:30 угроз для военнослужащих и гражданского населения нет, пострадавших также нет".
Он уточнил, что ситуация локализована и абсолютно под контролем. Гончарук добавил, что остается вопрос задымления, но отказался давать информацию по этому поводу.
"У меня к вечеру будет более полная картинка, я бы не хотел сейчас вводить в заблуждение. Но оснований переживать нет", - подчеркнул премьер.
- 11 сентября появилась информация о том, что на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области произошли 4 взрыва, предварительно пострадавших нет.
- В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.
- Эвакуации в Калиновке Винницкой области из-за пожара на территории военных складов не будет, ситуация контролируемая
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-