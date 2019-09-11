Гончарук о взрывах в Калиновке: угроз для военных и гражданского населения нет

11 сентября, 2019, 15:29

Премьер-министр сообщил, что оснований переживать из-за взрывов на территории военных складов в Винницкой области нет

Об этом Алексей Гончарук сообщил во-время брифинга, передает Еспресо.TV.

Комментируя взрывы, произошедшие на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области, премьер-министр отметил: Мы об этом безусловно знаем. Все необходимые службы были сразу подняты по тревоге. По состоянию на 14:30 угроз для военнослужащих и гражданского населения нет, пострадавших также нет".

Он уточнил, что ситуация локализована и абсолютно под контролем. Гончарук добавил, что остается вопрос задымления, но отказался давать информацию по этому поводу.

"У меня к вечеру будет более полная картинка, я бы не хотел сейчас вводить в заблуждение. Но оснований переживать нет", - подчеркнул премьер.