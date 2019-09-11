 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа военных складах в Калиновке на Виннитчине произошли взрывы

На военных складах в Калиновке на Виннитчине произошли взрывы


фото: vlasno.info
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошли взрывы

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе министерства.

В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации. К месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы.

Председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируется, передает UA Винница.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать