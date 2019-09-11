На военных складах в Калиновке на Виннитчине произошли взрывы

11 сентября, 2019, 13:24

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошли взрывы

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе министерства.

В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации. К месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы.

Председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируется, передает UA Винница.