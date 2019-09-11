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Espreso.tvОбществоВзрывы в Калиновке: эвакуировать людей не будут

Взрывы в Калиновке: эвакуировать людей не будут

Эвакуации в Калиновке Винницкой области из-за пожара на территории военных складов не будет, ситуация контролируемая

Об этом " Громадскому радио" заявил председатель Калиновского районного совета Василий Полищук.

Он также добавил, что ситуация контролируется.

11 сентября появилась информация о том, что на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области произошли 4 взрыва, предварительно пострадавших нет.

В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов , вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.

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