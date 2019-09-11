Взрывы в Калиновке: эвакуировать людей не будут
11 сентября, 2019, 14:01
Эвакуации в Калиновке Винницкой области из-за пожара на территории военных складов не будет, ситуация контролируемая
Об этом " Громадскому радио" заявил председатель Калиновского районного совета Василий Полищук.
Он также добавил, что ситуация контролируется.
11 сентября появилась информация о том, что на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области произошли 4 взрыва, предварительно пострадавших нет.
В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов , вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.
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