Взрывы в Калиновке: эвакуировать людей не будут

11 сентября, 2019, 14:01

Эвакуации в Калиновке Винницкой области из-за пожара на территории военных складов не будет, ситуация контролируемая

Об этом " Громадскому радио" заявил председатель Калиновского районного совета Василий Полищук.

Он также добавил, что ситуация контролируется.

11 сентября появилась информация о том, что на складах Министерства обороны Украины в Калиновке в Винницкой области произошли 4 взрыва, предварительно пострадавших нет.

В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов , вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.