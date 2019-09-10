Шевченко назвал состав сборной Украины на игру с Нигерией
10 сентября, 2019, 12:11
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на товарищескую игру против команды Нигерии
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Заявка сборной Украины
Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин.
Защитники: Сергей Болбат, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Руслан Малиновский, Роман Безус, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев.
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.
- Напомним, матч между сборными Украины и Нигерии начнется на "Днепр-Арене" в 21:30 .
- Ранее вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от возвращения на "Днепр-Арену" .
- 9 сентября открытую тренировку сборной Украины по футболу в Днепре посетили 7 тыс. болельщиков .
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-