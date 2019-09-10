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Espreso.tvСпортШевченко назвал состав сборной Украины на игру с Нигерией

Шевченко назвал состав сборной Украины на игру с Нигерией


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на товарищескую игру против команды Нигерии

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Заявка сборной Украины

Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин.

Защитники: Сергей Болбат, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Руслан Малиновский, Роман Безус, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

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