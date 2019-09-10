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Espreso.tvСпортУкраина - Нигерия: где и когда смотреть товарищеский матч сборных

Украина - Нигерия: где и когда смотреть товарищеский матч сборных


фото: Reuters
Сегодня в Днепре сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Нигерии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Товарищеский матч

Украина - Нигерия

10 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Рефери - Паоло Валери (Италия)

Начало - 21:30

Прямая трянсляция на телеканале "Футбол 1"

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