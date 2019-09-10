Украина - Нигерия: где и когда смотреть товарищеский матч сборных
10 сентября, 2019, 08:46
Сегодня в Днепре сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Нигерии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Товарищеский матч
Украина - Нигерия
10 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Рефери - Паоло Валери (Италия)
Начало - 21:30
Прямая трянсляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3: 0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B .
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