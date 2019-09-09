Коноплянка поделился ожиданиями от возвращения на "Днепр-Арену"

9 сентября, 2019, 11:03

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в матче против Нигерии переживать особые чувства

Об этом сообщает xsport .

Накануне матча против сборной Нигерии, который состоится 10 сентября, на "Днепр-Арене", украинский вингер Евгений Коноплянка прокомментировал свое возвращение на родной стадион.

"Рад находиться в родном городе. Чувства, приехал домой. Так что я счастлив. Тем более, когда буду на" Днепр-Арене "- это будут дополнительные чувства", - признался Евгений Коноплянка.

Футболист выступал в составе "Днепра" до 2015-го года, после чего перешел в испанскую "Севилью" и немецкое "Шальке".