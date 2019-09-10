На тренировку сборной Украины в Днепре пришло 7 тыс. зрителей

10 сентября, 2019, 10:51

Открытую тренировку сборной Украины по футболу в Днепре посетили 7 тыс. болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Перед началом тренировки организаторы разыграли пять мячей с автографами футболистов сборной Украины, которые отвечали на вопросы о национальной команде.

После завершения занятия игроки сборной выбили на трибуны полсотни мячей и устроили автограф и фотосессию.

Сборная Украины сыграет в Днепре после десятилетнего перерыва. Команда Андрея Шевченко встретится в товарищеском матче с Нигерией.