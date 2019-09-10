На тренировку сборной Украины в Днепре пришло 7 тыс. зрителей
10 сентября, 2019, 10:51
Открытую тренировку сборной Украины по футболу в Днепре посетили 7 тыс. болельщиков
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Перед началом тренировки организаторы разыграли пять мячей с автографами футболистов сборной Украины, которые отвечали на вопросы о национальной команде.
После завершения занятия игроки сборной выбили на трибуны полсотни мячей и устроили автограф и фотосессию.
Сборная Украины сыграет в Днепре после десятилетнего перерыва. Команда Андрея Шевченко встретится в товарищеском матче с Нигерией.
- Напомним, матч между сборными Украины и Нигерии начнется на "Днепр-Арене" в 21:30 .
- Ранее вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от возвращения на "Днепр-Арену" .
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