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Espreso.tvСпортНа тренировку сборной Украины в Днепре пришло 7 тыс. зрителей

На тренировку сборной Украины в Днепре пришло 7 тыс. зрителей


фото: ffu.ua
Открытую тренировку сборной Украины по футболу в Днепре посетили 7 тыс. болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Перед началом тренировки организаторы разыграли пять мячей с автографами футболистов сборной Украины, которые отвечали на вопросы о национальной команде.

После завершения занятия игроки сборной выбили на трибуны полсотни мячей и устроили автограф и фотосессию.

Сборная Украины сыграет в Днепре после десятилетнего перерыва. Команда Андрея Шевченко встретится в товарищеском матче с Нигерией.

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